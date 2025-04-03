Adobe представила инструмент для расширения видео

Adobe добавила новую функцию в свой видеоредактор Premiere Pro, которая позволяет увеличивать продолжительность видеоклипов, сообщила пресс-служба компании.

Функция под названием Generative Extend работает при помощи нейросети. Она умеет удлинять любой видеоряд на две секунды, а фоновые звуки — до десяти секунд. Это позволяет создавать в ролике плавные переходы без необходимости пересъемки материала.

На старте воспользоваться Generative Extend можно бесплатно, после завершения тестирования пользователям потребуются кредиты Firefly — их количество будет зависеть от формата видео, частоты кадров и его разрешения.

Adobe также добавила в Premiere Pro панель поиска на основе нейросети, позволяющую быстро находить нужные клипы с помощью текстовых запросов. Кроме этого, в программе появилась функция автоматического перевода субтитров на 27 языков.