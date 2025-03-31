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Windows получила умный поиск

Источник:
Sibnet.ru
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Корпорация Microsoft выпустила обновление KB5053656 для Windows 11, которое включает умный поиск. С его помощью пользователи смогут находить документы, формулируя поисковый запрос «человеческим языком».

Теперь пользователям не нужно запоминать для поиска названия файлов или точные даты, когда они были изменены, сообщается в официальном блоге корпорации. Функция интеллектуального поиска будет работать на компьютерах Copilot+ с выделенным нейропроцессором.

Также в операционную систему добавили функцию «Живые субтитры», которая позволяет создавать субтитры на 44 языках к любым видео. На компьютерах на базе процессоров Snapdragon появилась опция перевода иностранной речи на различные языки, включая русский.

Кроме этого, KB5053656 для Windows 11 содержит исправления около 40 ошибок — в том числе, неполадки «Диспетчера задач» и баг, из-за которого компьютер после выхода из спящего режима сталкивался с критической ошибкой.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

Ardem

потому что голландия одна из стран яро поддерживающих хохолобандер.

pepelmetal

А почему не написали что это вэсэушник)?

pepelmetal

Сейчас Европа санкции из ада каак наложит, и всё, экономика в клочья

gena415

— Вы слыхали? Скоро бани все закроютповсеместно,Навсегда — и эти сведенья верны! В. В. Высоцкий