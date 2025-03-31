Windows получила умный поиск

Корпорация Microsoft выпустила обновление KB5053656 для Windows 11, которое включает умный поиск. С его помощью пользователи смогут находить документы, формулируя поисковый запрос «человеческим языком».

Теперь пользователям не нужно запоминать для поиска названия файлов или точные даты, когда они были изменены, сообщается в официальном блоге корпорации. Функция интеллектуального поиска будет работать на компьютерах Copilot+ с выделенным нейропроцессором.

Также в операционную систему добавили функцию «Живые субтитры», которая позволяет создавать субтитры на 44 языках к любым видео. На компьютерах на базе процессоров Snapdragon появилась опция перевода иностранной речи на различные языки, включая русский.

Кроме этого, KB5053656 для Windows 11 содержит исправления около 40 ошибок — в том числе, неполадки «Диспетчера задач» и баг, из-за которого компьютер после выхода из спящего режима сталкивался с критической ошибкой.