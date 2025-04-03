Зеленский допустил уступку территорий России

Президент Украины Владимир Зеленский допустил достижение компромисса с Россией по утраченным Киевом территориям. С таким заявлением он выступил в ходе выступления перед общинами Черниговской области.

«Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — передает слова Зеленского «РБК-Украина» в своем телеграм-канале.

Он также посчитал возможным достижение договоренностей о полном прекращении огня в ближайшие недели или месяцы. Он предположил, что в указанные сроки возможно завершение «горячей фазы» конфликта и полное прекращение огня.

Президент Украины в середине марта отметил, что признание утраченных Украиной территорий российскими является красной линией для Киева. По его словам, тема территорий будет одним из самых чувствительных и сложных вопросов на грядущих переговорах.