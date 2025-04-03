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Windows 11 стала обновляться без перезагрузки

Источник:
Sibnet.ru
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Windows 11 получила функцию, которая позволяет устанавливать обновления безопасности без перезагрузки операционной системы.

Теперь небольшие патчи можно устанавливать в Windows в процессе работы системы, перезагрузка компьютера для их активации не требуется. Ранее такая опция была доступной только в специальных версиях Windows для серверов, пишет портал Neowin.

Однако раз в квартал Windows 11 будет получать крупное обновление, которое все-таки потребует перезагрузки. Функция Hotpatch работает только с небольшими патчами, отмечается в материале.

Пока новая функция работает только в Windows 11 Enterprise версии 24H2, в дальнейшем ее появление ожидается в других версиях операционной системы. При этом она совместима только с компьютерами на базе процессоров Intel и AMD.

Тема: Человек и компьютер
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