Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung

Беспроводные Bluetooth-наушники ­— отличное решение для тех, кто любит смотреть телевизор по ночам и при этом не хочет беспокоить семью. Но процедура их подключения к умным телевизорам Samsung имеет нюансы.

Подключить беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно двумя способами. Выбор зависит от того, поддерживает ли ТВ Bluetooth. Такой технологией оснащены не все устройства корейского производителя.

Если на телевизоре есть Bluetooth

При поддержке телевизором Bluetooth подключение беспроводных наушников не вызовет сложностей. Нужно зайти в «Настройки», выбрать «Звук». Затем нажать «Вывод звука» и в списке выбрать «Список динамиков Bluetooth».

Настройка подключения беспроводных наушников к телевизору Samsung Фото: © Samsung

Телевизор начнет поиск Bluetooth-устройств. Наушники в это время должны находиться в режиме сопряжения. ТВ через некоторое время найдет наушники. Если этого не произойдет, нужно нажать кнопку «Обновить».

После обнаружения наушников телевизором нужно нажать на «Сопряжение и подключение». Теперь звук будет идти только через них. Для возвращения звука на динамики ТВ нужно в разделе «Вывод звука» выбрать «Громкоговоритель».

Если на телевизоре нет Bluetooth

Если умный телевизор Samsung не поддерживает Bluetooth, придется приобрести специальный передатчик (трансмиттер). Таких устройств множество. Некоторые из них поддерживают подключение к ТВ сразу нескольких устройств. Им, как правило, нужно внешнее питание.

Bluetooth-передатчики различаются по виду подключения:

mini-jack 3.5mm или «мини-джек»;

AUDIO RCA или «тюльпан»;

Optical Digital Audio;

USB.

Подключить передатчик можно напрямую, если в телевизоре есть соответствующий разъем. Иначе потребуются переходники.

USB-передатчики подойдут к телевизору, у которого входы могут опознать такие устройства (передавать звук). Как показывает практика, телевизоры Samsung поддерживают не все такие устройства.

Эксперты советуют более надежный вариант ­— приобрести Bluetooth-трансмиттер с подключением по Optical Digital Audio.