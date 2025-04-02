Создана древесина с прочностью металла

Китайские ученые нашли новый способ обработки древесины, который делает ее прочной, словно металл, сообщила пресс-служба Нанкинского университета.

С помощью метода исследователи уплотнили структуру материала, устранив главный недостаток древесины — наличие микроскопических внутренних просветов, которые снижают общую плотность и устойчивость древесины к нагрузкам.

Просветы возникают из-за переплетения в структуре древесных волокон целлюлозы и природного склеивающего компонента — лигнина. В ходе обработки древесину нагрели в растворе гидроксида натрия и сульфита натрия для частичного удаления лигнина.

Затем материал поместили в смесь, содержащую хлорид лития и органический растворитель диметилацетамид. В результате все внутренние полости волокон заполнялись этим составом, а обработанная древесина приобретала уникальные характеристики

Ученые отметили, что созданный материал показал высокую устойчивость к растяжению, ударам и нагрузкам. Еще одно преимущество метода — он не требует высоких энергозатрат и может считаться экологичным.