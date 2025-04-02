Президент России Владимир Путин приравнял зарплаты губернаторов к зарплатам заместителей премьер-министра. Указ, вступающий в силу с 1 января 2026 года, опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, оплата труда вице-премьеров и губернаторов состоит из трех частей: ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения.

В 2025 году на оплату труда премьера Михаила Мишутина и его 10 заместителей в федеральном бюджете заложено около 246 миллионов рублей. С учетом налогов и страховых взносов получается, что премьер и вице-премьеры получают на руки в среднем 1,2-1,3 миллиона рублей ежемесячно. Зарплаты губернаторов ниже, в некоторых регионах они составляют 150-200 тысяч рублей.

Среднегодовой доход зампредов правительства РФ в 2021 году, когда власти в последний раз отчитывались о доходах, составил 66,4 миллионов рублей, подсчитал «Ъ». То есть речь о 5,5 миллиона рублей в месяц (но сумма в декларациях учитывает и другие доходы — от вкладов, акций). Среднемесячный доход всех губернаторов (на основе их деклараций) составлял тогда около 1,1 миллиона.

По данным Росстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в России по итогам 2024 года составила 87,9 тысячи рублей.