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Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара

Источник:
Bloomberg
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Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины для торговых партнеров рекордно ослабили американскую валюту, подсчитал Bloomberg.

Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index на торгах 3 апреля упал на 1,5%. Доллар подешевел по отношению ко всем валютам стран G10. По отношению к иене и швейцарскому франку он опустился примерно на 2%, а по отношению к евро и фунту упал более чем на 1%.

В индекс включены валюты 12 крупнейших торговых партнеров США: евро, иена, канадский доллар, фунт стерлингов, мексиканский песо, юань, швейцарский франк, австралийский доллар, южнокорейская вона, индийская рупия, сингапурский доллар и тайваньский доллар.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении пошлин на импорт для разных стран. Их размер составил от 10% до 50%. Базовая пошлина в 10% для товаров, поставляемых в США, начнет действовать с 5 апреля.

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