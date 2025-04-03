Пошлины Трампа обвалили курс американского доллара

Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины для торговых партнеров рекордно ослабили американскую валюту, подсчитал Bloomberg.

Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index на торгах 3 апреля упал на 1,5%. Доллар подешевел по отношению ко всем валютам стран G10. По отношению к иене и швейцарскому франку он опустился примерно на 2%, а по отношению к евро и фунту упал более чем на 1%.

В индекс включены валюты 12 крупнейших торговых партнеров США: евро, иена, канадский доллар, фунт стерлингов, мексиканский песо, юань, швейцарский франк, австралийский доллар, южнокорейская вона, индийская рупия, сингапурский доллар и тайваньский доллар.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении пошлин на импорт для разных стран. Их размер составил от 10% до 50%. Базовая пошлина в 10% для товаров, поставляемых в США, начнет действовать с 5 апреля.