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Депутаты Госдумы остались без красной икры

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Государственной Думы больше не могут съесть красную икру в главном буфете, сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Красную икру стыдливо убрали из главного буфета Госдумы. Ее не предлагают уже более месяца», — написал Юнашев в телеграм-канале.

Журналист добавил, что блюдо осталось в меню маленького буфета на пятом этаже нового здания. Горстка красной икры на половинке яйца стоит 180 рублей, а в начале января цена была 150 рублей.

Прошлой осенью депутат Госдумы Амир Хамитов опроверг низкие цены в столовой для парламентариев. Он показал, что полноценный обед будет стоить около 600 рублей.

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Политика #Россия
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