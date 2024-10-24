Как правильно протирать экран телевизора и монитора

Экраны телевизоров и мониторов легко повредить, если неправильно их протирать. Можно не только поцарапать поверхность, но и привести устройство в полную негодность. Как правильно ухаживать за экраном?

Чем протирать

Безворсовые ткани. Они отличаются очень гладкой поверхностью и эффективно удаляют небольшие загрязнения. Такие ткани не оставляют на поверхности экрана микроскопические частицы ворса, чем выгодно отличаются от других вариантов.

Для протирки экрана лучше использовать безворсовую ткань Фото: © Sibnet.ru

Салфетки из микрофибры. Такая ткань отлично впитывает влагу, эффективно собирает пыль, удаляет загрязнения, а также обезжиривает поверхность, быстро справляясь с отпечатками пальцев.

Влажные салфетки. Нужно выбирать салфетки, специально предназначенные для экранов. Они уже пропитаны чистящим составом, поэтому отпадает необходимость в покупке дополнительных средств. Однако такой материал плохо впитывает, на экране могут остаться разводы.

Салфетки из перфорированной замши. Оптимальный вариант для матовых экранов, требующих максимально деликатной очистки. Отлично удаляют любые загрязнения без риска нанести повреждения. Их главный минус — относительно высокая цена.

Для очистки экранов не подойдут туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, губки для посуды, жесткие ткани, старые футболки и махровые полотенца.

Какое покрытие экранов бывает

Глянцевое. Такое покрытие имеет дополнительный «стеклянный» слой, поэтому устойчиво к возникновению царапин. Но при этом на глянцевом экране хорошо видны отпечатки пальцев и любые потертости.

Матовое. Такие экраны имеют достаточно «нежное» антибликовое покрытие, которое легко поцарапать. Очищать их следует очень бережно, без использования агрессивных чистящих средств.

Олеофобное. Подобные экраны покрываются специальным составом, защищающим от появления отпечатков пальцев. Повредить такое покрытие сложно, для очистки можно использовать практически любые средства.

Какие средства использовать

Главное правило — не использовать обычные бытовые средства. Нельзя применять самодельные растворы на основе этилового спирта, уксуса, щелочи или мыла, очистители для окон, жидкости для мытья посуды. Опасны и составы с абразивами — они могут повредить поверхность экрана.

Лучший выбор — специальные средства для экранов. Обычно их основу составляет вода и изопропиловый спирт. Перед покупкой следует изучить состав — содержание изопропилового спирта не должно превышать 70%.

Как правильно протирать

Необходимо выключить телевизор и монитор. Это безопаснее, к тому же загрязнения хорошо видны только на черной поверхности. Начинать следует с влажной протирки, однако брызгать чистящее средство на экран нельзя — жидкость может попасть в корпус, вызвав замыкание. Достаточно намочить салфетку, она должна быть не мокрой, а слегка влажной.

Чистящее средство необходимо нанести на салфетку Фото: © Sibnet.ru

Пыль и загрязнения лучше всего удалить бережными движениями сверху вниз. Если на экране есть сильное загрязнение, не стоит прикладывать повышенные усилия, нужно просто дополнительно смочить пятно, подождать несколько секунд и протереть еще раз.

После влажного очищения экран необходимо насухо протереть безворсовой салфеткой, чтобы избежать появления разводов. Некоторые средства практически мгновенно испаряются, в этом случае сухая протирка может не потребоваться.