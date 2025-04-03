НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
363 0
Фото: © кадр из «Битвы экстрасенсов»
Новый поворот в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших» заставил зрителей гадать, кто займет место ведьмы Сони Егоровой, которая добровольно вышла из магической гонки. Зрители и участники «Битвы» предположили, кто станет новым героем.

Во втором сезоне «Битвы сильнейших» участвуют Влад Череватый, братья Олег и Александр Шепсы и Виктория Райдос, Ольга Якубович, Ангелина Изосимова, Артем Краснов и Максим Левин.

Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших»

Соня Егорова попала в шоу на правах победительницы проекта «Экстрасенсы. Реванш». За все время участия в «Битве» Егорова не проявила себя сильным экстрасенсом, постоянно оказываясь на дне турнирной таблицы.

Егорова получала низкие оценки не только от героев испытаний и соперников, но и от зрителей. Последнее ее сильно задевало, но она так и не призналась, что ушла из-за низких баллов.

Кто заменит Егорову в «Битве»

Когда Егорова объявила об уходе, участники были шокированы. Но это не помешало им выдвинуть предположения, кто станет их новым соперником.

Краснов напомнил о Марьяне Романовой из первого сезона «Битвы сильнейших», его поддержала ведьма Изосимова. Череватый «заказал» Надежду Шевченко, которая также участвовала в предыдущем сезоне.

Прозвучали и имена победителей разных сезонов «Битвы экстрасенсов». Олег Шепс предложил позвать Тимофея Руденко или Дмитрия Матвеева, Александр Шепс — Дмитрия Волхова, Райдос — Константина Гецати. Из старой гвардии вспомнили имена Елены Голуновой и Мэрилин Керо.

Варианты зрителей

В соцсетях зрители тоже гадают, кто присоединится к «сильнейшим». Среди самых вероятных вариантов — те герои, которые мелькали на экранах в прошлом сезоне или «Реванше». Много версий по кандидатуре Романовой, поскольку она встречалась с Райдос и намекала на возвращение в проект.

Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших»

Многие ждут подзабытых персонажей из давних сезонов «Битвы экстрасенсов», но самый большой ажиотаж вызывает возвращение Мэрилин Керо. Особенно зрителей интересует, как сложатся ее отношения с Александром Шепсом после громкого романа и разрыва отношений.

Имя нового участника второго сезона шоу «Битвы сильнейших» станет известно в субботу, 5 апреля, в эфире нового выпуска. Тогда же решится, как он впишется в турнирную таблицу, поскольку остальные участники уже прошли несколько кругов испытаний.

Еще по теме
Победитель «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» раздал выигрыш
Ушла из жизни «голос Каркуши» из «Спокойной ночи, малыши»
Объявлена дата премьеры нового сезона «Сокровищ императора»
Мамаев и Щербаков выбили пару народников из «Выжить в Самарканде»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука объяснила природу «шестого чувства»
Разработан простой способ перевода кошачьих лет в человеческие
Стало известно о подготовке к выдвижению Зеленского на второй срок
Эксперт из отрасли объяснил миф о дешевой рыбе в СССР
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
42
Работа вызвала депрессию у половины россиян
17
Началась подготовка к выдвижению Зеленского на новый срок
16
Российские силы нанесли удар по спецназу СБУ и ГУР
14
Кузбасс ввел выплаты беременным школьницам
13
Трамп ввел таможенные пошлины для всех стран