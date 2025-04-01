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Легендарный синий «экран смерти» Windows позеленеет

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft в грядущих обновлениях Windows 11 откажется от легендарного синего «экрана смерти», который появляется при сбоях операционной системы. Он станет зеленым, сообщается в официальном блоге компании.

«Мы представляем обновленный и оптимизированный интерфейс для случаев непредвиденной перезагрузки системы. Он еще лучше отражает принципы дизайна Windows 11», — говорится в сообщении.

Зеленый «экран смерти»
Зеленый «экран смерти»
Фото: © Windows Insider Blog

Кроме изменения цвета, в обновленном интерфейсе BSoD нет грустного смайлика и QR-кода, которые ранее сопровождали сообщения об ошибке системы. Смайлик и QR-код были добавлены на «экран смерти» в 2012 и 2016 годах соответственно.

Впервые синий «экран смерти» появился в Windows 3.0 еще в 1990 году. Он стал одной из визитных карточек операционных систем линейки Windows.

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