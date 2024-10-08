Сын Кадырова сделал последнее предупреждение бойцам поп‑ММА

Министр физической культуры и спорта Чечни и сын главы республики Ахмат Кадыров обратился к представителям региона, которые участвуют в боях поп-ММА. В своем телеграм-канале он призвал их прекратить выступления в таком формате.

«К сожалению, мы наблюдаем, как некоторые из вас в своих пресс-конференциях и публичных выступлениях оскорбляют это святое наследие. Ваши выходки, нецензурная речь и непристойное поведение не только унижают вас самих, но и позорят весь чеченский народ», — отметил Кадыров-младший.

По его словам, жители Чечни славятся достойным поведением и следованием традициям, а каждый представитель народа представляет и мусульманскую общину в целом. Между тем такие бойцы позорят чеченский народ и ставят под сомнение усилия сотен тысяч людей, стремящихся сохранить и развивать традиции.

18-летний министр добавил, что уже неоднократно предупреждал чеченцев, участвующих в поединках поп-ММА, что им пора закончить выступления. Свое обращение он назвал «последним предупреждением». К тем, кто его не услышит, будут применять конкретные меры, предупредил сын чеченского лидера.