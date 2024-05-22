Определились все четвертьфиналисты ЧМ по хоккею

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Определились все пары четвертьфиналистов чемпионата мира по хоккею 2024 года, который проходит в Чехии.
Групповой этап завершился 21 мая. По его итогам в четвертьфиналах сыграют:
- Канада — Словакия,
- Швейцария — Германия,
- США — Чехия,
- Швеция — Финляндия.
Сборные Польши и Великобритании покинули элитный дивизион ЧМ.
Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.
Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея.