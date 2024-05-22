Определились все четвертьфиналисты ЧМ по хоккею

Определились все пары четвертьфиналистов чемпионата мира по хоккею 2024 года, который проходит в Чехии.

Групповой этап завершился 21 мая. По его итогам в четвертьфиналах сыграют:

Канада — Словакия,

Швейцария — Германия,

США — Чехия,

Швеция — Финляндия.

Сборные Польши и Великобритании покинули элитный дивизион ЧМ.

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея.