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Определились все четвертьфиналисты ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная Швеции на чемпионате мира по хоккею в 2024 году
Фото: © IIHF

Определились все пары четвертьфиналистов чемпионата мира по хоккею 2024 года, который проходит в Чехии.

Групповой этап завершился 21 мая. По его итогам в четвертьфиналах сыграют:

  • Канада — Словакия,
  • Швейцария — Германия,
  • США — Чехия,
  • Швеция — Финляндия.

Сборные Польши и Великобритании покинули элитный дивизион ЧМ.

Чемпионат мира, который проходит в Праге и Остраве, завершится 26 мая.

Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея.

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mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))