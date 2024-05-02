НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Названы самые мощные бюджетные смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
1445 1

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский список самых мощных Android-смартфонов в бюджетном сегменте.

Лидером признан OnePlus Ace 3V с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который в среднем набирает в AnTuTu 1,44 миллиона баллов. Для сравнения — самый мощный игровой Asus ROG Phone 8 Pro набрал в бенчмарке 2,12 миллиона баллов.

В топ-3 вошли новый Realme GT Neo6 SE с аналогичным чипом, он набирает 1,42 миллиона баллов и Redmi K70E на базе чипа MediaTek Dimensity 8300 Ultra, показавший результат в 1,37 миллиона баллов.

В пятерке самых мощных смартфон на Android также Realme GT Neo5 SE (1,14 миллиона баллов) и Redmi Note 12 Turbo (1,13 миллиона баллов), за производительность которых отвечает чип Snapdragon 7+ Gen 2.

С шестого по девятое места расположились устройства на базе чипа MediaTek Dimensity 8200. Среди них: Oppo Reno 11 (994 тысячи баллов), iQOO Neo7 SE (968 тысяч баллов), iQOO Z8 (968 тысяч баллов) и Redmi Note 12T Pro (885 тысяч баллов) с Dimensity 8200 Ultra.

Закрывает апрельский топ OnePlus Ace — по итогам тестирования в бенчмарке AnTuTu он набрал 881 тысячу баллов. Смартфон базируется на относительно старом чипе Dimensity 8100 Max.

Еще по теме
Почти 75% россиян предпочли смартфоны на Android
Стартовали продажи помощника с искусственным интеллектом
Названы лучшие ультрабюджетные смартфоны
iPhone оснастят сенсорными кнопками включения и управления громкостью
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как удалить OneDrive из Windows
12.03.24, 17:34
6092
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
755604
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
222810
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
26021
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
22616
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
1595
1
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
5376
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
208859
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
26211
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
26351
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Холодильник сделает хлеб значительно полезнее
Странное «инопланетное» существо выловили в океане. ФОТО
Алла Пугачева выделила своего фаворита в «Голосе» после финала
Найдена нация с самыми маленькими пенисами
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Но хотя бы один фе16 нужно на выставку!

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

scorpion2777

Не они как абрамсы, в тылу будут отсиживаться.