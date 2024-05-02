Названы самые мощные бюджетные смартфоны

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский список самых мощных Android-смартфонов в бюджетном сегменте.

Лидером признан OnePlus Ace 3V с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который в среднем набирает в AnTuTu 1,44 миллиона баллов. Для сравнения — самый мощный игровой Asus ROG Phone 8 Pro набрал в бенчмарке 2,12 миллиона баллов.

В топ-3 вошли новый Realme GT Neo6 SE с аналогичным чипом, он набирает 1,42 миллиона баллов и Redmi K70E на базе чипа MediaTek Dimensity 8300 Ultra, показавший результат в 1,37 миллиона баллов.

В пятерке самых мощных смартфон на Android также Realme GT Neo5 SE (1,14 миллиона баллов) и Redmi Note 12 Turbo (1,13 миллиона баллов), за производительность которых отвечает чип Snapdragon 7+ Gen 2.

С шестого по девятое места расположились устройства на базе чипа MediaTek Dimensity 8200. Среди них: Oppo Reno 11 (994 тысячи баллов), iQOO Neo7 SE (968 тысяч баллов), iQOO Z8 (968 тысяч баллов) и Redmi Note 12T Pro (885 тысяч баллов) с Dimensity 8200 Ultra.

Закрывает апрельский топ OnePlus Ace — по итогам тестирования в бенчмарке AnTuTu он набрал 881 тысячу баллов. Смартфон базируется на относительно старом чипе Dimensity 8100 Max.