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Стартовала сборка защищенных смартфонов Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Производственную линию по сборке защищенных смартфонов AYYA T1 запустили в России на мощностях предприятия «НПО РТТ», которое входит в структуру Ростелекома, сообщается в официальном блоге ОС «Аврора».

Линия по сборке AYYA T1
Линия по сборке AYYA T1
Фото: © auroraos.ru

Главным преимуществом AYYA T1 над конкурентами являются возможность аппаратной блокировки камеры и микрофона устройства для предотвращения несанкционированного сбора данных. Доступ в Сеть и использование мессенджеров при этом сохраняется.

Смартфон с защитой от потенциальных утечек данных доступен в двух версиях: с операционной системой Android 11, а также с российской «Авророй» для корпоративных заказчиков, разработкой которой также занимаются структуры Ростелекома.

AYYA T1 базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P70 и предлагает 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт постоянной памяти. Смартфон оснащен 6,55-дюймовым дисплеем, а также аккумулятором на 4000 мАч.

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