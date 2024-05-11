Интернет-тариф «Игровой» создан специально для геймеров и обещает максимально комфортные условия игры. Отсюда его технические, игровые и другие специальные возможности. Есть, как минимум, пять причин, почему стоит присмотреться к «Игровому».

Первая причина — скоростной интернет. В ряде регионов она достигает 890 мегабит в секунду, в некоторых — 500 мегабит в секунду. В любом случае скорость с многократным запасом превышает оптимальный для онлайн-игр уровень в 200-300 мегабит в секунду.

Такая скорость позволит спокойно наслаждаться игрой, а не нервничать из-за высокого пинга, как это часто случается при «слабом» интернете. Для серьезных игроков даже небольшая задержка может привести к поражению.

Вторая причина — приоритизация игрового трафика. Она обеспечивает стабильность интернет соединения. Случаются неприятные ситуации, когда в разгар напряженной игры, кто-то из членов семьи решает скачать «тяжеленный» сериал. Эта технология раз и навсегда избавляет геймеров от подобных проблем.

Технология присваивает «игровым» пакетам информации особые метки и маршрутизаторы их пропускают вне очереди. Ростелеком пошел дальше и поставил отдельные маршрутизаторы, которые принимают только игровой трафик. То есть абоненты тарифы напрямую подключаются к игровым серверам.

Третья причина — премиальные аккаунты в играх. По сути, это привилегированное членство в клубе ценителей таких культовых игр, как «Мир танков» или «Мир кораблей». А это, в частности, выделенная команда поддержки и приглашения на специальные события от Lesta Games и Ростелекома.

Еще одна суперфишка — получение премиальной техники, резко повышающей статус игрока. В «Мире танков» — это аренда трех премиум-танков с возможностью их льготного выкупа. В «Мире кораблей» — линкор «Советская Россия» IX уровня. В довесок к ним идет ускоренное получение опыта и возможность хорошо заработать.

Четвертая причина — бонусы в играх. Они выделяют абонентов тарифа из общей массы геймеров и дают им фору в сражениях. В играх VK Play (Warface, Archeage, Battle Teams 2 и Lost Ark) дарятся дополнительные виды оружия и ценные внутриигровые предметы. Например, в Warface дается элитный набор «Мятежник», состоящий из дробовика, автомата, пистолета-пулемета и мощной снайперской винтовки.

В играх «Фогейм» (Blade & Soul, Lineage II, Point Blank и Aion) абоненты получают еженедельные и ежедневные подарки, а также бонусы за стаж. Так в многопользовательской ролевой игре Lineage 2 игрокам каждый день выдаются дополнительные руны, а раз в десять дней — набор высокоуровневых предметов, прокачивающих умение персонажа.

Пятая причина — возможность комбинировать тарифы. Ростелеком позволяет создать вокруг «Игрового» целый набор сервисов: ТВ, онлайн-кинотеатр, облачное хранилище и мобильную связь. И управлять всеми ими можно с одного аккаунта. Выходит гораздо проще и дешевле.