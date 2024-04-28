Провайдер, который делает жизнь лучше

Государственный, большой, неповоротливый, несовременный. Так иногда отзываются о Ростелекоме. На самом деле компания, обладая огромным опытом и масштабной инфраструктурой, создает самые актуальные решения и отвечает за их надежность в каждом доме по всей стране.

Разбираемся, почему Ростелеком — эксперт технологий для жизни и почему этому стоит доверять.

Большой — хорошо или плохо?

Кажется, чем больше компания, тем более она отстраненная от своих клиентов, не интересуется их реальными потребностями, и будучи почти монополистом, не стремится к качеству. В данном случае это миф. Ростелеком уделяет много внимания изучению актуальных запросов, отслеживанию трендов и разрабатывает гибкие решения, позволяя управлять технологиями дома самостоятельно.

Это закон рынка. Чем крупнее компания, тем больше она заинтересована в создании прогрессивных, действительно нужных цифровых продуктов, так как вложения в них огромные.

Присутствие на всей территории страны — дополнительная ответственность. Вкладываясь в инфраструктуру, провайдер заинтересован в максимальной надежности оборудования. Нестабильные, некачественные, дешевые решения — это большие потери в перспективе, расходы на ремонт, замену, наличие обслуживающего персонала в каждой деревне. Поэтому Ростелеком выбирает лучшие предложения на рынке и стремиться разрабатывать их сам.

А еще Ростелеком гарантированно никуда не уйдет и внезапно не закроется. Наоборот, завтра придет с новыми предложениями, созданными «на шаг впереди» и с учетом опыта и пожеланий огромного количества реальных клиентов.

Технологии для жизни

Базовое решение обеспечивает базовые потребности — быть на связи, получать нужную информацию, отдыхать и развлекаться.

К этому, в зависимости от необходимого, добавляются разнообразные цифровые возможности и удобства. Работа онлайн, просмотр фильмов в дороге, умный видеоконтроль, облачное хранилище, удаленное управление услугами связи для всей семьи.

А еще огромная онлайн-библиотека и аудиокниги, онлайн-репетиторы для детей, эксклюзивные возможности для геймеров и не только.

И еще плюс. Ростелеком ушел от отнимающего время обслуживания абонентов в офисах. Сейчас все вопросы (условия подключения, изменение услуг, переход со своим номеров, помощь техподдержки и др.) решаются онлайн.

Можно по привычке пользоваться домашним интернетом от одного провайдера, телевидением — от второго, мобильной связью — от третьего, услугами для безопасности — от четвертого и так далее. Но в чем смысл? Если существуют комплексные решения — удобные, надежные и выгодные по цене.

С чего начинается цифровое удобство

С интернета — это база для всех цифровых продуктов. Без интернета все остальные технологии будут из прошлого века. Например, оплата услуг только физически в кассах и терминалах, телевидение с антенной или кабельное, мобильная связь с ограниченным интернет-трафиком, а значит, скромными возможностями на смартфоне.

Практически во всех городах и даже многих селах Ростелеком проводит оптику (GPON) и обеспечивает абонентов Wi-Fi роутерами со скоростью передачи 1 Гбит/с. По одному кабелю в дом можно завести сразу три услуги: интернет, интерактивное ТВ и телефонию.

Оборудование обслуживается удаленно без визита ремонтника, что существенно сокращает время решения проблем, в случае критической неисправности роутеры и приставки оперативно меняются.

Для труднодоступных местностей тоже есть решения. Это один из немногих операторов, который подключает интернет по любым технологиям, начиная от ADSL.

В пакете с домашним интернетом можно подключить сразу или добавить позже интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink, сим-карты для себя и членов семьи, облачное хранилище, геймерские опции, услуги видеонаблюдения и умного дома. И не только это.

Таким образом, если нужны телевидение и даже просто мобильная связь, сначала стоит подумать про проводной домашний интернет. И выбрать провайдера, который предложит выгодные пакетные решения с возможностью добавления опций в будущем.

Мобильная связь от Ростелеком

Ростелеком не позиционирует мобильную связь как самостоятельную услугу. Отдельно мобильная связь продается под брендом Теле2 (которым Ростелеком частично владеет).

SIM-карты под брендом Ростелекома включены в пакетные интернет-тарифы линеек «Технологии общения», «Технологии выгоды», а также в расширенные вариации тарифа «Игровой».

SIM-карты традиционно подходят для любых абонентских устройств (смартфонов, планшетов, мобильных телефонов), так как выпускается сразу в трех форм-факторах: нано, мини и стандарт.

В мобильные тарифы входят минимум 1 тысяча минут, при этом звонки на городские и мобильные телефоны Ростелекома не учитываются, они безлимитные. Также можно общаться с помощью 500 СМС.

Мобильный интернет — это 40 ГБ на максимальной скорости. Общение в популярных мессенджерах и соцсетях, просмотр ТВ и фильмов в Wink безлимитно.

Как перейти в Ростелеком со своим номером

Можно организовать семейную группу, объединив до пяти сим-карт. В этом случае объем минут и интернета будут расходоваться совместно. Все номера будут привязаны к одному счету и управление группой — из единого личного кабинета на все услуги.

После превышения суммарного объема, доступ в интернет предоставляется на скорости до 128 Кбит/с. Можно подключить дополнительный пакет интернета объемом от 5 до 20 ГБ, а для группы «Семья» — 50 ГБ.

Кино, сериалы и ТВ

В тарифы с мобильной связью входит «Стартовый» пакет видеосервиса Wink. Это более 200 телеканалов и 27 тысяч фильмов и сериалов, которые можно загрузить и смотреть без интернета. В их числе российское и зарубежное кино, популярная классика и премьеры, эксклюзивные проекты Wink, например, нашумевший сериал «Слово пацана».

Можно изменить пакет или дополнить другой подпиской Wink, получив доступ ко всей фильмотеке (80 тысяч фильмов и сериалов), радио, караоке, видеоблогам, аудиокнигам, образовательному контенту для школьников и взрослых, спортивным трансляциям.

#Досуг Почему Wink лучший вариант для дачи

Wink работает на любых устройствах — умных телевизорах, ПК, планшетах, смартфонах. Если телевизор без функции smart, видеосервис подключается через приставку.

При этом к одной учетной записи можно привязать до семи устройств и смотреть свои подписки Wink не только дома — в любом месте с любым интернетом, даже в гостях у друзей на их телевизоре.

Просмотром можно управлять: ставить на паузу, записывать фильмы, использовать архив ТВ-программ, прошедших в эфире в течение предыдущих трех суток.

Некоторые дополнительные опции

«Облако Mail.ru». Это персональное и защищенное облачное хранилище для размещения и хранения файлов любого типа с мгновенным доступом и синхронизацией со всеми устройствами.

Сервис предлагает автозагрузку фото и видео с телефона, хранение файлов из почты, создание папок для совместной загрузки.

Опция «Облако Mail.ru +8ГБ» на тарифах бесплатна. Если требуется больше места, можно подключить опции «Облако Mail.ru +128 ГБ» или «Облако Mail.ru +1 ТБ».

Антивирусы. Продукты из линеек Dr.Web или Kaspersky можно потестировать бесплатно в течение месяца.

Постоянный IP-адрес (50 рублей в месяц) понадобится тем, кто хочет создать свой сервер, увеличить скорость скачивания на файлообменных сервисах, защитить электронные кошельки от взлома.

Игровые опции. Можно перейти на специализированный геймерский тариф «Игровой», а можно попробовать игровые опции на любом тарифе. На семь дней бесплатно станут доступны бонусы от «Мира танков» и Мира кораблей»: премиум-аккаунт, эксклюзивная техника и другие преимущества Lesta Games.