Как перейти в Ростелеком со своим номером

Семья, друзья, работа, подписки — очень многое завязано на номер мобильного телефона. И его не хочется потерять, если из-за качества связи или тарифа меняешь оператора. Перейти в Ростелеком с сохранением своего номера может абонент любого сотового оператора.

Мобильная связь от Ростелекома — это устойчивая связь даже в маленьких поселках, безлимитное общение в соцсетях и мессенджерах, просмотр онлайн-кинотеатра и ТВ Wink, бесплатные звонки на номера Ростелекома, в том числе городские, и возможность подключить на один счет до пяти сим-карт.

Перейти со своим номером в Ростелеком просто, если переход осуществляется в пределах своего региона и с момента последнего переноса номера прошло более 60 дней.

Шаг 1. Погасить долги перед прежним оператором

Для успешного переноса номера на договоре у текущего оператора не должно быть долгов.

Также номер не должен быть заблокирован в связи с утратой сим-карты, по решению суда или в связи с неоплатой услуг.

Шаг 2. Написать заявление

Оформить заявку на переход можно на сайте Ростелекома. Для оформления заявки нужно выбрать тариф из действующих и заключить договор. Далее написать заявление на перенос номера. Бланк можно скачать здесь. Там же доступен образец заполнения.

Потребуется указать паспортные данные. Они должны совпадать с теми, что содержатся в договоре на обслуживание с текущим оператором связи. Это важно, если были смена паспорта или прописки, но абонент не довел информацию до оператора.

Дополнительных заявлений прежнему оператору писать не нужно.

Шаг 3. Выбрать дату переноса номера

Абонент может указать желаемую дату переноса номера, с которой начнет действовать новая сим-карта. Если текущий тариф у прежнего оператора оплачен на месяц вперед, есть смысл дождаться его окончания.

Если дата не указана в заявлении, номер будет перенесен автоматически на восьмой день после заключения договора.

Шаг 4. Начать пользоваться связью

До момента фактического переноса номера у абонента будет две сим-карты: предыдущего оператора и Ростелекома с временным номером, которой при необходимости можно воспользоваться.

При переносе номера возможно краткосрочное ограничение связи: исходящая связь и СМС могут быть недоступны до 30 минут, все входящие звонки и СМС — на период до шести часов.

На каждом этапе перехода будут приходить СМС-уведомления на текущий или временный номер.

Перенос номера будет стоить 100 рублей. Они спишутся после активации номера в сети Ростелеком.