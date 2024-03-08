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Раскрыты продажи смартфонов с отечественной ОС «Аврора»

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне с конца 2023 года купили около 800 смартфонов и 130 планшетных компьютеров Fplus, работающих на базе отечественной операционной системы «Аврора».

Интерес к продукции проявили не только корпоративные и государственные заказчики, но и частные покупатели. Они приобретали планшетный компьютер Fplus Life Tab Plus и защищенный смартфон Fplus R570E, которые появились в продаже в ноябре 2023 года, пишет CNews.

Fplus R570E и Fplus Life Tab Plus реализовывались по цене 16990 рублей и 14990 рублей соответственно. В числе первых розничных покупателей был замглавы Минцифры России Евгений Филатов.

«Аврора» — отечественная мобильная операционная система, разработкой которой занимаются специалисты компании «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Ростелекому.

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