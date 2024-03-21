Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон

Смартфоны хранят огромное количество конфиденциальной информации. Иногда у пользователя появляется подозрение, что кто-то получил доступ к его устройству и пользуется этим в корыстных целях. Как поймать любителя покопаться в чужом телефоне?

Для контроля за попытками получить доступ к смартфону существует бесплатное приложение WTMP. Будучи активированным, приложение фотографирует на фронтальную камеру любого, кто разблокирует телефон, после чего незаметно переходит в фоновый режим.

Если попытка разблокировки оказалась успешной, приложение зафиксирует все действия в смартфоне — с точным указанием времени каждого сеанса. Владелец устройства узнает об этом в сохраненном отчете.

Как настроить приложение

Для начала нужно скачать WTMP и установить на смартфон. Приложение доступно для Android и iOS. Затем необходимо запустить приложение и выдать необходимые разрешения.

В настройках активировать пункты «Отслеживание попыток разблокировки» и «Отслеживание успешных разблокировок». При необходимости можно запустить синхронизацию через облако Google, отчеты будут отправляться на Google Drive владельца.

Иногда WTMP делает неудачные фото Фото: © Sibnet.ru

Снимок создается незаметно для того, кто пытается снять со смартфона блокировку — без визуальных или звуковых оповещений. При этом полученные фотографии не видны в стандартной галерее устройства, посмотреть их можно только в приложении.

Приложение формирует три вида отчетов:

Устройство разблокировано. Пользователь разблокировал устройство и использует его.

Устройство не разблокировано. Кто-то взял телефон и увидел, что он заблокирован.

Попытка разблокировки. Кто-то несколько раз пытался разблокировать устройство.

Если в смартфоне активировано FaceID (разблокировка по лицу), WTMP может не сформировать соответствующий отчет, так как функция FaceID перехватывает управление камерой. Разработчики в этом случае рекомендуют отключить FaceID.

Как удалить приложение WTMP

Удалить приложение традиционным способом нельзя — дело в том, что оно использует права администратора, которые необходимы для контроля над попытками входа. Поэтому сначала необходимо отозвать эти права.

Удалять WTMP проще всего в самом приложении Фото: © Sibnet.ru

Сделать это можно в меню «Особые права доступа» в настройках смартфона. После этого WTMP можно удалить. Однако проще воспользоваться встроенной в приложение WTMP функцией деинсталляции.