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Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение WTMP
Приложение WTMP
Фото: © Sibnet.ru
Смартфоны хранят огромное количество конфиденциальной информации. Иногда у пользователя появляется подозрение, что кто-то получил доступ к его устройству и пользуется этим в корыстных целях. Как поймать любителя покопаться в чужом телефоне?

Для контроля за попытками получить доступ к смартфону существует бесплатное приложение WTMP. Будучи активированным, приложение фотографирует на фронтальную камеру любого, кто разблокирует телефон, после чего незаметно переходит в фоновый режим.

Если попытка разблокировки оказалась успешной, приложение зафиксирует все действия в смартфоне — с точным указанием времени каждого сеанса. Владелец устройства узнает об этом в сохраненном отчете.

Как настроить приложение

Для начала нужно скачать WTMP и установить на смартфон. Приложение доступно для Android и iOS. Затем необходимо запустить приложение и выдать необходимые разрешения.

В настройках активировать пункты «Отслеживание попыток разблокировки» и «Отслеживание успешных разблокировок». При необходимости можно запустить синхронизацию через облако Google, отчеты будут отправляться на Google Drive владельца.

Приложение WTMP
Иногда WTMP делает неудачные фото
Фото: © Sibnet.ru

Снимок создается незаметно для того, кто пытается снять со смартфона блокировку — без визуальных или звуковых оповещений. При этом полученные фотографии не видны в стандартной галерее устройства, посмотреть их можно только в приложении.

Приложение формирует три вида отчетов:

  • Устройство разблокировано. Пользователь разблокировал устройство и использует его.
  • Устройство не разблокировано. Кто-то взял телефон и увидел, что он заблокирован.
  • Попытка разблокировки. Кто-то несколько раз пытался разблокировать устройство.

Если в смартфоне активировано FaceID (разблокировка по лицу), WTMP может не сформировать соответствующий отчет, так как функция FaceID перехватывает управление камерой. Разработчики в этом случае рекомендуют отключить FaceID.

Как удалить приложение WTMP

Удалить приложение традиционным способом нельзя — дело в том, что оно использует права администратора, которые необходимы для контроля над попытками входа. Поэтому сначала необходимо отозвать эти права.

Приложение WTMP
Удалять WTMP проще всего в самом приложении
Фото: © Sibnet.ru

Сделать это можно в меню «Особые права доступа» в настройках смартфона. После этого WTMP можно удалить. Однако проще воспользоваться встроенной в приложение WTMP функцией деинсталляции.

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