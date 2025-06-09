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Ростелеком запустит массовую киберзащиту

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком запустит до конца 2025 года сервис тотальной киберзащиты IT-инфраструктуры заказчиков и обычных пользователей.

Сервис будет включать блокировку мошеннических сайтов, фильтрацию рекламы, антиспам и родительский контроль, пишут «Известия». При этом разработка оператора уже заинтересовала ряд компаний на рынке.

В настоящее время у провайдеров и банков уже есть аналогичные функции, однако они охватывают не всех пользователей и сильно различаются по возможностям. Новая услуга Ростелекома объединит лучшие практики и стандарты.

Эксперты отмечают, что такое решение повысит цифровую защищенность россиян, а также усилит конкуренцию на рынке, что должно подтолкнуть развития отрасли информационной безопасности.

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