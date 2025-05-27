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Семь гаджетов, которые пригодятся туристу

Источник:
Sibnet.ru
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Туристический поход с палаткой
Фото: nikiforovpizza / Attribution License
Опытные туристы перед началом путешествия обязательно составляют список гаджетов, которые будут полезны на природе. Они сделают поездку или поход комфортными и безопасными, а также помогут сохранить самые яркие воспоминания.

Портативный аккумулятор

Зачем нужен. Мощный пауэрбанк позволит зарядить телефон, ноутбук или беспроводные наушники, когда нет доступа к розетке.

Защищенный пауэрбанк для туриста
Защищенный пауэрбанк для туриста
Фото: © Sibnet.ru

На что обратить внимание. Выбирать лучше модели с емкостью не менее 20 тысяч мАч и поддержкой быстрой зарядки. Устройства с несколькими USB-портами позволят заряжать несколько гаджетов одновременно.

Кнопочный телефон

Зачем нужен. Пригодится в качестве резервного на случай поломки или потери основного смартфона. Он расходует заряд существенно медленнее навороченных смартфонов, и это позволит вызвать помощь в экстренной ситуации. Перед поездкой следует полностью зарядить его аккумулятор, после чего выключить.

На что обратить внимание. Некоторые кнопочные телефоны имеют дополнительную защиту от падений, а также проникновения влаги. Это идеальный вариант для резервирования связи.

Водонепроницаемый чехол для смартфона

Зачем нужен. Герметичный чехол позволит не переживать за устройство при активном отдыхе — например, при сплаве по реке.

На что обратить внимание. Некоторые чехлы позволяют вести съемку на глубине. Турист при желании сможет заснять на смартфон подводный мир.

Электронная книга

Зачем нужна: Компактный гаджет позволит почитать любимую книгу перед сном или в долгой поездке. Одной зарядки обычно хватает на несколько недель активного использования.

На что обратить внимание. Оптимальный вариант электронной книги для туриста — устройство со встроенное подсветкой.

Экшн-камера

Зачем нужна. Отличный вариант, чтобы сохранить на память моменты экстремального отдыха — дайвинг, трекинг, велопоходы, конные прогулки. Такие камеры крепятся на рюкзак, велосипед или шлем, руки при этом остаются свободны.

Экшен-камера для путешествия
Экшен-камера для путешествия
Фото: © wallpaperflare.com

На что обратить внимание. Оптимальный вариант экшен-камеры для туриста — модели с 4K-разрешением и стабилизацией изображения. В этом случае картинка не будет замыленной и не рассыплется на «квадратики», а также на экране не будет раздражающей тряски.

Солнечная батарея

Зачем нужна. Пригодится в длительном походе вдали от цивилизации — в этом случае возможностей пауэрбанка может не хватить.

На что обратить внимание. Лучше выбирать компактные модели с возможностью закрепления на рюкзак или палатку. Как универсальный вариант, можно рассмотреть многофункциональные гаджеты, например, светильники с солнечной батареей и пауэрбанком.

УФ-стерилизатор для воды

Зачем нужен. Обеззараживать воду из природных источников, где, как правило, довольно много различных бактерий. Ультрафиолетовые лучи эффективно очищают воду от вредных микроорганизмов.

На что обратить внимание. Устройство должно излучать в диапазоне 254 нанометров. Этот луч проникает в бактерии сквозь стенку ее клеток, вследствие чего начинаются необратимые изменения ДНК.

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Обзоры #Безопасность #Гаджеты #Потребитель
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