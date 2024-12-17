Почему стоит установить пароль на SIM-карту

Многие пользователи считают, что ПИН-код на SIM-карту только добавляет неудобства — в этом случае при каждой перезагрузке телефона нужно вводить дополнительный пароль. Однако в реальности они оставляют свой телефон беззащитным.

Номер телефона используется как средство аутентификации при совершении финансовых операций. Если злоумышленники получат доступ к SIM-карте, они смогут воспользоваться привязанными онлайн-сервисами — например, мобильным банком, предупреждают эксперты Роскачества.

Почему ПИН-код на SIM-карту необходим

Современные смартфоны надежно защищены паролями, сканерами отпечатков пальцев, технологиями распознавания лиц и другими системами идентификации пользователей.



Однако при отсутствии ПИН-кода на SIM-карте злоумышленник может легко обойти все защиты — для этого ему достаточно вставить симку в свой телефон.

После этого он узнает номер телефона. С этими данными возможно восстановление доступа к банковским приложениям или личному кабинету на портале «Госуслуг». Или можно перевести деньги с помощью СМС-команд через мобильный банк.



Если SIM-карта защищена ПИН-кодом, ее активация в новом устройстве будет невозможна без ввода пароля из четырех цифр. После трех неудачных попыток карта автоматически заблокируется.

Как установить ПИН-код

Все современные SIM-карты поддерживают ПИН-код, однако по умолчанию он отключен. Включить подтверждение по ПИН-коду можно в настройках смартфона. Важно не просто активировать ПИН-код в настройках телефона, но и поменять его на свой собственный.

Заводские цифры для разблокировки SIM-карты легко подобрать — по умолчанию обычно используется комбинация «0000». Чтобы уточнить заводской пароль, можно найти пластиковый вкладыш SIM-карты с напечатанной комбинацией.

Для Android необходимо открыть «Настройки» смартфона и найти пункт «Блокировка SIM-карты». Потребуется активировать функцию. Затем следует изменить ПИН-код на собственный — для этого нужно ввести заводской пароль, а затем дважды новый код.

Для смены ПИН-кода потребуется ввести заводскую комбинацию Фото: © Sibnet.ru

На iPhone алгоритм немного другой — необходимо сначала открыть приложение «Настройки», найти раздел «Сотовая связь», выбрать пункт «SIM-PIN» и ввести текущий ПИН-код. После этого останется придумать и подтвердить новый пароль.

Если ПИН-код забыли

После активации ПИН-кода вводить его придется каждый раз при перезагрузке смартфона. Если этого долго не делать, есть риск забыть комбинацию. В этом случае поможет PUK-код, напечатанный на вкладыше SIM-карты. Обычно он состоит из восьми цифр.

Введение PUK-кода разблокирует карту. После этого можно будет поменять ПИН-код еще раз. Однако если десять раз подряд ввести неправильный PUK-код, SIM-карта заблокируется без возможности восстановления.