Ростелеком представит собственные базовые станции

Компания Ростелеком
в конце мая представит первые полностью отечественные рабочие прототипы базовых
станций мобильной связи.
Президент компании Михаил Осеевский уточнил, что разработкой оборудования занимается отдельная структура, созданная Ростелекомом. Прототипы станций собственного производства покажут на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде.
Ранее Ростелеком сообщал, что его дочерняя компания «Булат» успешно завершила начальный этап полевых испытаний опытного образца первой отечественной базовой станции стандартов GSM/LTE-1800.
20 таких станций были установлены на тестовом сегменте сети коммерческого оператора связи, испытания продемонстрировали требуемое качество мобильного голосового соединения и доступность услуг передачи данных. Серийное производство стартует до конца 2024 года.