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Ростелеком представит собственные базовые станции

Источник:
ТАСС
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Компания Ростелеком в конце мая представит первые полностью отечественные рабочие прототипы базовых станций мобильной связи.

Базовая станция мобильной связи Булат
Базовая станция мобильной связи Булат
Фото: © «БУЛАТ»

Президент компании Михаил Осеевский уточнил, что разработкой оборудования занимается отдельная структура, созданная Ростелекомом. Прототипы станций собственного производства покажут на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде.

Ранее Ростелеком сообщал, что его дочерняя компания «Булат» успешно завершила начальный этап полевых испытаний опытного образца первой отечественной базовой станции стандартов GSM/LTE-1800.

20 таких станций были установлены на тестовом сегменте сети коммерческого оператора связи, испытания продемонстрировали требуемое качество мобильного голосового соединения и доступность услуг передачи данных. Серийное производство стартует до конца 2024 года.

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