Российский сотовый оператор Tele2 проведет ребрендинг

Российский сотовый оператор Tele2 отказался продлевать лицензию одноименного шведского холдинга на использование бренда. Новый логотип и название будут представлены до конца 2024 года, говорится в сообщении компании.

Оператор уже разработал проект, «сохраняющий преемственность с текущим брендом», и в указанный срок представит новое позиционирование и айдентику. При разработке концепта компания «стремилась сохранить преемственность с прежним брендом».

Шведская Tele2 AB в марте 2013 года продала ВТБ свою российскую «дочку» и предоставила право на использование бренда сроком на 10 лет. Срок действия лицензии шведской Tele2 AB истекает 31 декабря 2024 года, уточняется в сообщении.

В феврале 2020 года ПАО «Ростелеком» стал владельцем 100% Tele2. В прошлом году компания «Т2 Мобайл» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака t2.