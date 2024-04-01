НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Российский сотовый оператор Tele2 проведет ребрендинг

Источник:
Sibnet.ru
357 0

Российский сотовый оператор Tele2 отказался продлевать лицензию одноименного шведского холдинга на использование бренда. Новый логотип и название будут представлены до конца 2024 года, говорится в сообщении компании.

Оператор уже разработал проект, «сохраняющий преемственность с текущим брендом», и в указанный срок представит новое позиционирование и айдентику. При разработке концепта компания «стремилась сохранить преемственность с прежним брендом».

Шведская Tele2 AB в марте 2013 года продала ВТБ свою российскую «дочку» и предоставила право на использование бренда сроком на 10 лет. Срок действия лицензии шведской Tele2 AB истекает 31 декабря 2024 года, уточняется в сообщении.

В феврале 2020 года ПАО «Ростелеком» стал владельцем 100% Tele2. В прошлом году компания «Т2 Мобайл» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака t2.

Еще по теме
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
Раскрыты продажи смартфонов с отечественной ОС «Аврора»
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Ростелеком испытал российские базовые станции 4G
смотреть все
Новости #Мобильная связь #IT-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Кнопка WPS на роутере
ТЕМА ДНЯ
Зачем нужна кнопка WPS на роутере
Загадочная кнопка WPS активирует протокол, который нужен для упрощенного подключения к Wi-Fi без использования пароля
Набор номера телефона
#Мобильная связь
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Почему российские номера начинаются или с +7, или с восьмерки? Это связано с историческим наследием
 Облачные данные
#Интернет
Как получать терабайт облачного хранилища в месяц
Хранилище Облако Mail.ru доступно пользователям Ростелекома на эксклюзивных условиях — его объем каждый месяц увеличивается на 1 Тб
 Регистрация в интернете
#Интернет
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
28 марта
Как получать терабайт облачного хранилища в месяц
26 марта
Зачем нужна кнопка WPS на роутере
21 марта
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
16 марта
Как смотреть Wink всей семьей на разных устройствах
 Смотреть все