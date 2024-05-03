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Акция «Семейный»: почему выгодно подключить сейчас

Источник:
Sibnet.ru
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Пакет
Фото: © Sibnet.ru
Пакет «Семейный» — это скоростной домашний интернет, интерактивное телевидение и мобильная связь для всей семьи от Ростелеком. Сейчас можно подключить с выгодой 50%.

«Семейный» — это два варианта объединения услуг провайдера с расширенным количеством сим-карт на одном балансе. 

Первый вариант «Технологии общения. Семейный» включает две базовые услуги: интернет и мобильную связь. 

Второй вариант «Технологии выгоды. Семейный» — это домашний интернет, более 200 телеканалов, 27 тысяч фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Wink и мобильную связь (до пяти сим-карт).

Почему выгодно сейчас

Объединение разных услуг в одном тарифе дает экономию до 60%. А сейчас по акции действует дополнительная скидка — 50% на первые три месяца. Например, в Новосибирске обычная стоимость тарифа «Технологии общения. Семейный» — 800 рублей в месяц. По акции — 400 рублей.

Тарифы с акцией

Также по акции до пяти сим-карт оформляются бесплатно. И плюсом на тарифной линейке «Технологии выгоды» дается 8 Гб облачного хранилища.

Мобильная связь для всей семьи

Особенности тарифов с акцией «Семейный» главным образом относятся к мобильной связи. «Семейный» позволяет группе людей объединиться и пользоваться единым на всех тарифом с оплатой услуг с одного счета.  

В группе может быть до пяти сим-карт. Создает группу один пользователь, который получает статус «главного номера». Он приглашает в «Семью» других участников.

Каждому участнику группы становится доступны 2000 минут на звонки, 40 Гб мобильного интернета, 500 СМС. На мобильные и стационарные телефоны Ростелекома звонки бесплатные по всей России.

Традиционно безлимитный трафик на популярные мессенджеры и соцсети. Но Ростелеком также дает безлимит на просмотр онлайн-кинотеатра и ТВ Wink на смартфонах. 

Карта покрытия мобильной связи Ростелеком 

Название «Семейный» говорит само за себя. В таких пакетах все утроено, как в семье: глава (создатель группы, главный номер) контролирует и управляет тарифом. Например, пополняет счет, добавляет нужные услуги. Остальным членам «Семьи» остается только наслаждаться безлимитным интернетом, кино и сериалами и бесплатными звонками.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

CaRdan

Повышайте зарплату «бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков» и будут они. Не на одних IT спецах...

mosquito__2010

Не ломайте мальчику шаблоны я вас прошу.