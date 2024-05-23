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Что делать, если забыл PIN‑код SIM‑карты

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком сим-карта
Фото: © Sibnet.ru
Каждая SIM-карта имеет встроенный PIN-код. Обычно он не запрашивается при перезагрузке смартфона, так как пользователи предпочитают не включать еще одну блокировку. Как узнать PIN-код SIM-карты, если человек решил дополнительно защитить свое устройство или забыл пароль?

Почему это важно. Если смартфон без включенного PIN-кода потерян или украден, ничто не помешает злоумышленнику вытащить SIM-карту, вставить в другой аппарат и получить доступ к онлайн-банку и другой конфиденциальной информации.

Как активировать блокировку. Нужно открыть «Настройки», перейти в раздел «Безопасность» и найти пункт «Блокировка SIM-карты». В некоторых смартфонах нужный пункт меню может называться по-другому — например, в устройствах Xiaomi он именуется «Конфиденциальность».

Как работает PIN-код

PIN-код — персональный идентификационный номер SIM-карты. Он представляет собой комбинацию из четырех цифр и указан на пластиковой основе SIM-карты, которая выдается в момент приобретения номера.

Если на телефоне установлена разблокировка SIM-карты с помощью PIN-кода, то его придется вводить каждый раз при включении устройства. Если в смартфоне две симки, то потребуется ввести оба PIN-кода.

Блокировка SIM-карты с помощью PIN-кода
Блокировка SIM-карты с помощью PIN-кода
Фото: © Sibnet.ru

По умолчанию на SIM-картах устанавливается PIN, который выглядит как 0000. Нередко пользователь его меняет, однако через какое-то время выключает надоедающую блокировку. В результате новый PIN благополучно забывается.

И после очередной перезагрузки владелец теряет доступ к своему смартфону. Но паниковать рано — разблокировать SIM-карту можно с помощью PUK-кода.

Что такое PUK-код

PUK-код — это персональный ключ разблокировки для тех пользователей, который забыли PIN-код. Этот код тоже можно найти на пластиковой основе SIM-карты — он напечатан рядом с PIN-кодом по умолчанию.

Чтобы разблокировать симку с помощью PUK-кода, нужно включить смартфон и три раза подряд ввести неправильный PIN-код (любые сочетания из четырех цифр). В результате SIM-карта заблокируется и устройство попросит ввести PUK-код.

Пользователи Ростелекома могут легко изменить стандартный PIN, воспользовавшись USSD-командой **05*PUK-код*новый PIN-код*повторить новый PIN-код#.

На следующем этапе следует быть внимательным — если десять раз подряд указать неправильный PUK, SIM-карта будет заблокирована без возможности восстановления. В этом случае останется единственный вариант вернуть работоспособность смартфона — заменить симку.

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