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Ростелеком показал первую базовую станцию для сетей LTE

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Ростелеком официально представила первый отечественный образец базовой станции LTE операторского уровня мобильной связи.

Российская базовая станция для сетей LTE
Российская базовая станция для сетей LTE
Фото: © пресс-служба Ростелеком

Базовую станцию создали специалисты компании «Булат», являющейся дочерним предприятием Ростелекома, сообщает пресс-служба корпорации. Устройство продемонстрировали участникам конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

«Планируется, что "Булат" запустит базовую станцию в серийное производство до конца текущего года, а группа компаний Ростелеком станет одним из якорных заказчиков, благодаря форвардному контракту», — уточнил президент Ростелекома Михаил Осеевский.

В настоящее время завершается процесс тестирования образцов базовых станций в лаборатории Tele2, при этом процесс производства оборудования уже стартовал. Оборудование удовлетворяет всем критериям на получение официального статуса российского.

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