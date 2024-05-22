Ростелеком показал первую базовую станцию для сетей LTE

Компания Ростелеком официально представила первый отечественный образец базовой станции LTE операторского уровня мобильной связи.



Российская базовая станция для сетей LTE Фото: © пресс-служба Ростелеком

Базовую станцию создали специалисты компании «Булат», являющейся дочерним предприятием Ростелекома, сообщает пресс-служба корпорации. Устройство продемонстрировали участникам конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

«Планируется, что "Булат" запустит базовую станцию в серийное производство до конца текущего года, а группа компаний Ростелеком станет одним из якорных заказчиков, благодаря форвардному контракту», — уточнил президент Ростелекома Михаил Осеевский.

В настоящее время завершается процесс тестирования образцов базовых станций в лаборатории Tele2, при этом процесс производства оборудования уже стартовал. Оборудование удовлетворяет всем критериям на получение официального статуса российского.