Пакет «Семейный»: преимущества и особенности

Тариф, где можно безгранично пользоваться интернетом, звонить куда хочешь, а в добавок смотреть фильмы и сериалы — существует. Пакет «Семейный» от Ростелекома предоставляет массу выгодных возможностей.

Пакет «Семейный» есть на двух тарифах Ростелекома «Технологии общения» (интернет + мобильная связь) и «Технологии выгоды» (Интернет + ТВ + мобильная связь). Главная особенность пакета «Семейный» в том, что можно подключить бесплатно до пяти сим-карт в одну группу, которая будет расходовать единый баланс и пакет услуг.

Оплата за услуги производится с одного счета владельцем главного номера, того, кто создал группу «Семья».

Что входит в пакет «Семейный»

В тариф «Семейный» входят до пяти сим-карт, 2000 минут, 40 гигабайт интернета, 500 СМС. Можно бесплатно звонить на все мобильные и стационарные телефоны Ростелекома по всей России.

Если мобильный интернет израсходовался, то пользователи все равно останутся онлайн: доступ к социальным сетям и мессенджерам в тарифе не ограничен. А также останется безлимитный интернет-трафик на просмотров ТВ и фильмов в Wink.

Как работает «Семейный»

Чтобы создать общую группу, один человек, который станет главным номером, приглашает участников.

Все номера в группе будут расходовать один общий пакет услуг (2000 минут, 40 гигабайт интернета, 500 СМС). Оплачивать любые дополнительные расходы всей группы будет главный номер.

Если сейчас будущие участники группы «Семья» пользуются мобильной связью других операторов, можно перейти на Ростелеком, не меняя номер телефона.

Как подключить «Семейный»

Для подключения пакета «Семейный» нужно выбрать тариф на сайте «Ростелекома» и заполнить заявку на подключение. Специалисты сами свяжутся с заявителем, уточнят и согласуют все детали подключения.

Сейчас на тарифы с пакетом «Семейный» действует скидка — 50% на три месяца. Например, в Новосибирске можно подключить тариф «Технологии выгоды. Семейный» всего за 475 рублей в месяц. А это сразу высокоскоростной домашний интернет, ТВ и онлайн-кинотеатр и мобильная связь для пяти человек.