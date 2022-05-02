Пять причин выбрать видеосервис Wink

Просто включить и смотреть фильм без сложностей, скачиваний торрентов и обилия рекламы. Быстро переключиться на новостной, спортивный или познавательный ТВ-канал. Смотреть дома на телевизоре, а в поездках на ноутбуке или в смартфоне. Всё это — преимущества видеосервиса Wink от Ростелекома.
Wink — это видеосервис, объединивший онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение. Работает на любых платформах (телевизоры, приставки, ПК, смартфоны) с любым интернетом. Кроме фильмов, сериалов и ТВ предлагает обучающий контент, аудиокниги, радио и многое другое. А чтобы подключиться, не нужна даже электронная почта, аккаунт создается с помощью номера телефона за несколько кликов.
1. Огромный объем контента
Всем хочется иметь большой выбор сериалов, фильмов и
телеканалов. При этом важно удобство и оперативность поиска нужного фильма или канала.
На фоне других онлайн-кинотеатров Wink выгодно отличается большим разнообразием контента. Здесь есть внушительная подборка сериалов
и фильмов (больше 50 тысяч), в том числе эксклюзивные премьеры.
Сервис помогает ориентироваться и обилии фильмов и сериалов. Например, есть коллекции фильмов от Wink — лучшие кино о цирке, лучшие комедии или подборки по актерам.
Важно, что у Wink есть и эксклюзивный контент, который снимают для этого сервиса и публикуют раньше, чем в других местах. Например, сейчас на сервисе выходят серии нового российского сериала «Чернобыль» с Игорем Петренко и Надеждой Михалковой.
Есть концерты и даже караоке. Большая подборка литературы разных жанров для детей и взрослых — в формате аудиокниг.
Wink — это не только развлечение. Здесь есть лекции для школьников из образовательного проекта «Ростелеком Лицей», которые помогут учиться и подготовиться к ЕГЭ. А также бизнес-тренинги, уроки фитнеса и многое другое.
2. Всегда бесплатные телеканалы
Поскольку видеосервис Wink управляется провайдером, предоставляющим услугу телевидения, здесь всегда бесплатные федеральные эфирные каналы. Из можно смотреть даже без регистрации в сервисе.Wink всегда бесплатно позволяет смотреть 20 федеральных эфирных телеканалов, входящих в пакеты цифрового телевидения. Это Первый, группа канало «Россия», НТВ, СТС, ТНТ и другие.
Всего в Wink сотни телеканалов. При этом их удобно искать: не нужно долго листать список, каналы уже разделены по категориям: эфирные, спортивные, детские, познавательные, региональные и так далее. Подписчики сервиса Wink или абоненты Ростелекома могут управлять просмотром — записывать, ставить на паузу, смотреть из архива передач.
3. Wink можно смотреть везде
Одно из важных преимуществ видеосервиса Wink — его можно смотреть где угодно на нескольких видах гаджетов: телевизоры (Smart TV, Apple TV, Android TV, LG Smart TV), приставки, мобильные телефоны, планшеты,
компьютеры и ноутбуки.
Зарегистрироваться достаточно только на одном устройстве. А
затем на других входить по номеру телефона. При этом все
подключенные опции синхронизируются на пяти разных устройствах, которые можно подключать к аккаунту и отключать в любое время.
Это очень удобно. Можно взять ноутбук на дачу или к друзьям, войти в свой аккаунт, и будет доступно все то же самое, что дома.
И даже больше. Можно смотреть фильм или сериал без интернета. Достаточно его заранее скачать.
4. В Wink нет рекламы
В фильмах и сериалах на Wink нет навязчивой рекламы,
выплывающих окон и роликов, прерывающих фильм с нереальной громкостью. Сервис вообще не
зарабатывает на рекламе.
Реклама есть только в эфире ТВ-каналов. Но тут можно пользоваться функцией перемотки и просто пролистывать
рекламу.
5. Кино бесплатно и со скидкой
Сервис предоставляет возможность выбрать подходящий вариант использования. Можно пользоваться им постоянно, оформив одну из предлагаемых подписок.
Самая бюджетная подписка сейчас — Wink за 199 рублей. В нее входит 122 телеканала и более 25 тысяч фильмов и сериалов. Есть аукционная подписка «Трансформер» стоит 399 рублей в месяц, а первый месяц можно пользоваться бесплатно. В ней 250 телеканалов, и более 50 тысяч фильмов и сериалов.
Можно использовать Wink время от времени. Например, следить за акциями и промокодами от Ростелеком и получать подписки бесплатно.
До 9 мая можно получить промокод на три месяца подписки «Трансформер». Промокоды в числе других призов разыгрываются в игре «Три истории», запущенной на Sibnet.ru совместно с Ростелеком к празднику Победы.
Кроме того, на Wink есть подборка бесплатных фильмов, сериалов и мультфильмов, например, «Облачный атлас», «Петля времени», «Король говорит» и другие. Их можно смотреть даже без подписки на сервис.
Любой подписчик Wink также может открыть виртуальный
кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти
человек. Нужно только выбрать и оплатить фильм или сериал в одноименном
разделе и отправить ссылку на него своим друзьям. Друзьям услуга
предоставляется бесплатно.
Есть очень удобная функция «Обмен фильма». Если начали смотреть кино и оно не понравилось, его можно поменять.
Есть и другие выгодные варианты использования Wink.
Например, владельцы карты «Мир» могут получить кешбэк 25% за первую покупку в
Smart TV, в приложении или на сайте до июля.
А вот абоненты Tele2 могут менять минуты на фильмы от Wink. Стоимость фильма в минутах равна его длительности. Например, если фильм идет 1 час 35 минут, он будет доступен за 95 минут пакета трафика.