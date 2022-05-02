Пять причин выбрать видеосервис Wink

Просто включить и смотреть фильм без сложностей, скачиваний торрентов и обилия рекламы. Быстро переключиться на новостной, спортивный или познавательный ТВ-канал. Смотреть дома на телевизоре, а в поездках на ноутбуке или в смартфоне. Всё это — преимущества видеосервиса Wink от Ростелекома.

Wink — это видеосервис, объединивший онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение. Работает на любых платформах (телевизоры, приставки, ПК, смартфоны) с любым интернетом. Кроме фильмов, сериалов и ТВ предлагает обучающий контент, аудиокниги, радио и многое другое. А чтобы подключиться, не нужна даже электронная почта, аккаунт создается с помощью номера телефона за несколько кликов.

1. Огромный объем контента

Всем хочется иметь большой выбор сериалов, фильмов и телеканалов. При этом важно удобство и оперативность поиска нужного фильма или канала.

На фоне других онлайн-кинотеатров Wink выгодно отличается большим разнообразием контента. Здесь есть внушительная подборка сериалов и фильмов (больше 50 тысяч), в том числе эксклюзивные премьеры.

Сервис помогает ориентироваться и обилии фильмов и сериалов. Например, есть коллекции фильмов от Wink — лучшие кино о цирке, лучшие комедии или подборки по актерам.

Важно, что у Wink есть и эксклюзивный контент, который снимают для этого сервиса и публикуют раньше, чем в других местах. Например, сейчас на сервисе выходят серии нового российского сериала «Чернобыль» с Игорем Петренко и Надеждой Михалковой.

Есть концерты и даже караоке. Большая подборка литературы разных жанров для детей и взрослых — в формате аудиокниг.

Wink — это не только развлечение. Здесь есть лекции для школьников из образовательного проекта «Ростелеком Лицей», которые помогут учиться и подготовиться к ЕГЭ. А также бизнес-тренинги, уроки фитнеса и многое другое.

2. Всегда бесплатные телеканалы

Поскольку видеосервис Wink управляется провайдером, предоставляющим услугу телевидения, здесь всегда бесплатные федеральные эфирные каналы. Из можно смотреть даже без регистрации в сервисе.

Wink всегда бесплатно позволяет смотреть 20 федеральных эфирных телеканалов, входящих в пакеты цифрового телевидения. Это Первый, группа канало «Россия», НТВ, СТС, ТНТ и другие.

Всего в Wink сотни телеканалов. При этом их удобно искать: не нужно долго листать список, каналы уже разделены по категориям: эфирные, спортивные, детские, познавательные, региональные и так далее. Подписчики сервиса Wink или абоненты Ростелекома могут управлять просмотром — записывать, ставить на паузу, смотреть из архива передач.





3. Wink можно смотреть везде

Одно из важных преимуществ видеосервиса Wink — его можно смотреть где угодно на нескольких видах гаджетов: телевизоры (Smart TV, Apple TV, Android TV, LG Smart TV), приставки, мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки.

Зарегистрироваться достаточно только на одном устройстве. А затем на других входить по номеру телефона. При этом все подключенные опции синхронизируются на пяти разных устройствах, которые можно подключать к аккаунту и отключать в любое время.

Это очень удобно. Можно взять ноутбук на дачу или к друзьям, войти в свой аккаунт, и будет доступно все то же самое, что дома.

И даже больше. Можно смотреть фильм или сериал без интернета. Достаточно его заранее скачать.

4. В Wink нет рекламы

В фильмах и сериалах на Wink нет навязчивой рекламы, выплывающих окон и роликов, прерывающих фильм с нереальной громкостью. Сервис вообще не зарабатывает на рекламе.

Реклама есть только в эфире ТВ-каналов. Но тут можно пользоваться функцией перемотки и просто пролистывать рекламу.

5. Кино бесплатно и со скидкой

Сервис предоставляет возможность выбрать подходящий вариант использования. Можно пользоваться им постоянно, оформив одну из предлагаемых подписок.

Самая бюджетная подписка сейчас — Wink за 199 рублей. В нее входит 122 телеканала и более 25 тысяч фильмов и сериалов. Есть аукционная подписка «Трансформер» стоит 399 рублей в месяц, а первый месяц можно пользоваться бесплатно. В ней 250 телеканалов, и более 50 тысяч фильмов и сериалов.

Можно использовать Wink время от времени. Например, следить за акциями и промокодами от Ростелеком и получать подписки бесплатно.

До 9 мая можно получить промокод на три месяца подписки «Трансформер». Промокоды в числе других призов разыгрываются в игре «Три истории», запущенной на Sibnet.ru совместно с Ростелеком к празднику Победы.

Кроме того, на Wink есть подборка бесплатных фильмов, сериалов и мультфильмов, например, «Облачный атлас», «Петля времени», «Король говорит» и другие. Их можно смотреть даже без подписки на сервис.

Любой подписчик Wink также может открыть виртуальный кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек. Нужно только выбрать и оплатить фильм или сериал в одноименном разделе и отправить ссылку на него своим друзьям. Друзьям услуга предоставляется бесплатно.

Есть очень удобная функция «Обмен фильма». Если начали смотреть кино и оно не понравилось, его можно поменять.

Есть и другие выгодные варианты использования Wink. Например, владельцы карты «Мир» могут получить кешбэк 25% за первую покупку в Smart TV, в приложении или на сайте до июля.

А вот абоненты Tele2 могут менять минуты на фильмы от Wink. Стоимость фильма в минутах равна его длительности. Например, если фильм идет 1 час 35 минут, он будет доступен за 95 минут пакета трафика.