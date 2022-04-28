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Как обменять фильм в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи видеосервиса Wink могут воспользоваться уникальной услугой — обменять купленный фильм на другой совершенно бесплатно.

Ошибиться с выбором фильма для просмотра легко. Но что делать, если купил фильм, начал смотреть, а он оказался скучный или слишком страшный? Wink позволяет быстро заменить кино на другое.

Для этого в течение первых 20 минут после запуска фильма нужно выйти из режима просмотра. Видеосервис предложит опцию обмена и покажет альтернативные фильмы и сериалы, которые можно взять взамен — до 300 других вариантов.

Wink предлагает на обмен фильм похожих параметров. При этом можно выбрать ленту и совершенно другого жанра. Фильм можно менять неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки.

Видеосервис Wink — не просто онлайн-кинотеатр. Кроме внушительной подборки сериалов и фильмов (там их больше 50 тысяч), он предлагает доступ к телеканалам, в том числе эксклюзивным, разнообразному детскому контенту, аудиокнигам и образовательным курсам. Смотреть Wink можно на сайте wink.rt.ru или через приложения для телевизоров и мобильных телефонов.

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