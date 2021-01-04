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Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Смотреть фильмы в видеосервисе Wink можно и без интернета. Для этого достаточно заранее установить мобильное приложение и скачать нужные фильмы или сериалы.

Wink — это онлайн-кинотеатр, объединенный с ТВ. Работает через приложения на телевизорах, приставках, смартфонах и через веб-версию на компьютере. Для Wink не требуется антенн или другого оборудования, для просмотра онлайн нужен только интернет. А на случай его отсутствия фильмы можно скачивать на мобильные гаджеты с Android 5.0 и выше, iOS и iPadOS с версии 11.0.

Чтобы скачать фильм из Wink, сначала понадобится установить приложение на нужное мобильное устройство — смартфон или планшет. Найти его можно в GooglePlay (для Android) или AppStore (для IOS). 

После регистрации в приложении нужно выбрать понравившийся фильм в каталоге и нажать на значок загрузки (облако со стрелочкой). Скаченный фильм будет храниться на устройстве 30 дней и доступен для просмотра в любой точки мира через приложение Wink независимо от наличия сети. Найти скачанные фильмы просто:  в разделе «Мое» — «Загрузки».

Скачать можно тот контент, который имеется в подписке, либо куплен отдельно. Сейчас получить 30 тысяч фильмов и сериалов бесплатно можно через подарочный промокод, который Wink дарит к Новому году. 

Активировать подарочный промокод в Wink (предварительно войти по номеру телефона) можно в любой день до 31 января 2021 года. Подписка будет действовать 30 дней, после чего отключиться самостоятельно.

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