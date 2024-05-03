Дефицит запчастей для техники Apple возник в России

Оригинальные комплектующие для iPhone и MacBook закончились в российских сервисных центрах Apple.

В настоящее время на устройства Apple перестали ставить оригинальные комплектующие при ремонте, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка и независимых экспертов.

Представитель одного из авторизованных сервисного центров рассказал, что iPhone 14 и 15 не обслуживаются в России, а оригинальные запчасти на предыдущие поколения перестали поставлять еще в декабре 2023 года.

Американская корпорация прекратила поставку деталей в феврале после истечения двухлетнего срока гарантии. Она распространялась на всю продукцию Apple, ввезенную официально до прекращения поставок.

Сейчас для ремонта техники Apple в России все чаще используются китайские реплики официальных комплектующих. Некоторые центры отправляют «яблочные» гаджеты на обслуживание за границу.