НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Представлена современная версия легендарной Nokia 3210

Источник:
Sibnet.ru
208 2
Фото: © Nokia

Владеющая брендом Nokia компания HMD Global объявила о выпуске обновленной версии одного из самых популярных сотовых телефонов начала тысячелетия — Nokia 3210.

Новинка сохранила дизайн оригинала, получив современные функции. Обновленный Nokia 3210 поддерживает 4G-сети, оснащен 2,4-дюймовым цветным ЖК-дисплеем и процессором Unisoc T107.

На тыльной панели телефона размещена камера разрешением в 2 мегапикселя с фонариком в качестве вспышки. Спецификации устройства также включают адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0, MP3-плеер и FM-радио.

Кроме того, можно будет подключиться к облачным сервисам Nokia, которые обеспечат доступ к новостям, погоде и сервису YouTube Shorts. Также пользователь сможет сыграть на Nokia 3210 в классическую мобильную игру «змейка». Устройство работает под управлением ОС S30+.

Nokia 3210 будет доступен в синем, золотистом и черном цветах. Цена будет зависеть от региона продаж.

Еще по теме
Стартовала сборка защищенных смартфонов Ростелекома
Дефицит запчастей для техники Apple возник в России
Названы самые мощные бюджетные смартфоны
Почти 75% россиян предпочли смартфоны на Android
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как удалить OneDrive из Windows
12.03.24, 17:34
7001
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
757732
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
224324
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
27504
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
23653
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
3827
1
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
6841
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
210371
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
27282
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
27406
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Победитель морского боя получит игровой роутер RT‑X
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?

Asd10

В таком случае надо штобы Путин навалял Байдену. Тогда сразу наступит мир.

corrector

А мы едим всё, что вкусно, как бы оно не называлось, мы Русские, можем себе позволить !

pepelmetal

Скорее всего просто денежкой не поделились