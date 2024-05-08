Представлена современная версия легендарной Nokia 3210

Владеющая брендом Nokia компания HMD Global объявила о выпуске обновленной версии одного из самых популярных сотовых телефонов начала тысячелетия — Nokia 3210.

Новинка сохранила дизайн оригинала, получив современные функции. Обновленный Nokia 3210 поддерживает 4G-сети, оснащен 2,4-дюймовым цветным ЖК-дисплеем и процессором Unisoc T107.

На тыльной панели телефона размещена камера разрешением в 2 мегапикселя с фонариком в качестве вспышки. Спецификации устройства также включают адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0, MP3-плеер и FM-радио.

Кроме того, можно будет подключиться к облачным сервисам Nokia, которые обеспечат доступ к новостям, погоде и сервису YouTube Shorts. Также пользователь сможет сыграть на Nokia 3210 в классическую мобильную игру «змейка». Устройство работает под управлением ОС S30+.

Nokia 3210 будет доступен в синем, золотистом и черном цветах. Цена будет зависеть от региона продаж.