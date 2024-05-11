Составлен майский список лучших смартфонов

Топ лучших смартфонов, которые можно купить в мае 2024 года, по версии профильного ресурса TechRadar возглавил базовый iPhone 15. Отмечается, что у него отличное сочетание цены и производительности.

На второй строчке рейтинга — iPhone 15 Pro Max. Эксперты считают, что это наиболее универсальный смартфон Apple из всех существующих. У него топовой процессор, продвинутая камера и прочный титановый корпус.

Третью позицию в списке занял Google Pixel 8 — эксперты отметили, что это один из самых оптимальных смартфонов на Android с поддержкой искусственного интеллекта и традиционно долгой поддержкой производителя.

Samsung Galaxy S24 Plus занял четвертое место. В рейтинге его называют одним из лучших смартфонов Samsung в истории. В его пользу говорят отличная камера и дисплей, а также продвинутый пользовательский интерфейс.

Samsung Galaxy S24 Ultra занимает пятую строчку топа, как самый универсальный Android-смартфон на рынке. OnePlus 12R оказался на шестой позиции рейтинга, как смартфон с наиболее впечатляющей автономностью.

Седьмое место занял складной OnePlus Open, у него отметили камеру и дизайн. Motorola Razr Plus стал лучшим в форм-факторе раскладушки. Google Pixel 7 на девятом месте, как лучший бюджетный смартфон на Android. За ним следует Google Pixel 8 Pro встроенной нейросетью.

Лучший смартфон для геймеров — это Asus Rog Phone 8 Pro с мощным процессором и исключительной системой охлаждения. Замыкает топ-12 OnePlus 12, который в рейтинге называют одним из самых красивых на рынке.