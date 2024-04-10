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«Автомобилист» сравнял счет в серии с «Металлургом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КХЛ

Четвертый матч серии плей-офф между «Автомобилистом» и «Металлургом» завершился победой команды из Екатеринбурга, счет в серии сравнялся до 2:2.

Соперникам придется сыграть еще минимум два матча, чтобы определился финалист. Максимальное число игр в серии — семь.

В другой паре победитель уже определился, «Трактор» проиграл «Локомотиву» всухую 0:4, в финал вышли ярославцы.

Из всех команда, которые дошли до полуфинала, только «Металлург» забирал Кубок Гагарина. «Локомотив» однажды играл в финале, а для «Автомобилиста» четвертьфинал был высшим достижением.

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