«Локомотив» вышел вперед в гонке за финал Кубка Гагарина

ХК «Локомотив» второй раз обыграл «Трактор» и вышел вперед в гонке за финал Кубка Гагарина.

В полуфинале плей-офф КХЛ сезона 2023/24 играю пары «Локомотив»-«Трактор» и «Металлург»-«Автомобилист». «Локомотив» — единственная команда Западной конференции, которая прошла четвертьфинал.

В текущем сезоне плей-офф проходит в перекрестном формате, со второго тура команды Запада и Востока играют друг с другом.

Это первый за долгие годы случай, когда лидеры КХЛ — СКА, ЦСКА, «Ак Барс» завершили участие в плей-офф, не дойдя до полуфинала.

Среди оставшихся четырех команд, Кубок Гагарина дважды брал «Металлург». «Локомотив» и «Трактор» по одному разу играли в финале, а высшее достижение «Автомобилиста» — выход четвертьфинал в сезоне 2018/19.