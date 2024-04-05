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«Локомотив» вышел вперед в гонке за финал Кубка Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КХЛ

ХК «Локомотив» второй раз обыграл «Трактор» и вышел вперед в гонке за финал Кубка Гагарина.

В полуфинале плей-офф КХЛ сезона 2023/24 играю пары «Локомотив»-«Трактор» и «Металлург»-«Автомобилист». «Локомотив» — единственная команда Западной конференции, которая прошла четвертьфинал.

В текущем сезоне плей-офф проходит в перекрестном формате, со второго тура команды Запада и Востока играют друг с другом.

Это первый за долгие годы случай, когда лидеры КХЛ — СКА, ЦСКА, «Ак Барс» завершили участие в плей-офф, не дойдя до полуфинала.

Среди оставшихся четырех команд, Кубок Гагарина дважды брал «Металлург». «Локомотив» и «Трактор» по одному разу играли в финале, а высшее достижение «Автомобилиста» — выход четвертьфинал в сезоне 2018/19.

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Спорт #Хоккей
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mosquito__2010

Когда технологиями аля цветные революции рулят интеллектуалы на вроде тебя то страны на вроде Украины...

olegsbeglov

А если откинуть дорогостоящих паразитов?

corrector

Чикатило позвонил родственникам убитой и убеждал что он непричастен, рассказывая всё в подробностях..

Asd10

Не... Пендосы одной рукой зелю поддерживают, а другой сдают. Просто бизнес.