«Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» в шестом матче четвертьфинала Кубка Гагарина и вышел в следующую стадию турнира.

Встреча в Москве на арене «Мегаспорт» завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Магнитогорска. Голы на свой счет в этом поединке записали Роман Канцеров, Денис Зернов и Никита Михайлис.

Таким образом, четвертьфинальная серия до четырех побед завершилась со счетом 4-2 в пользу «Металлурга». В полуфинале Кубка Гагарина «Металлург» сыграет против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

Другую пару составят челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив». Ярославцы 30 марта со счетом 2:0 обыграл омский «Авангард». Команды сыграли все семь матчей в серии, которая завершилась со счетом 4-3.