Илья Воробьев занял пост главного тренера ЦСКА

Хоккейный клуб ЦСКА назначил на пост главного тренера Илью Воробьева, он занял место Сергея Федорова, тренировавшего команду три сезона.

Контракт с Федоровым истекает 30 апреля, руководство ЦСКА приняло решение не продлевать контракт и на роль главного тренера назначил Воробьева.

«Бесценный опыт Ильи Воробьева позволит ЦСКА продолжить славные победные традиции армейского клуба», — говорится в телеграм-канале ЦСКА.

Последним клубом КХЛ, который тренировал Воробьев, был магнитогорский «Металлург». Вместе с Воробьевым «Металлург» один раз завоевал Кубок Гагарина в сезоне 2015/16.