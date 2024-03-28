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Илья Воробьев занял пост главного тренера ЦСКА

Источник:
Sibnet.ru
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Илья Воробьев
Илья Воробьев
Фото: © Федерация России по хоккею

Хоккейный клуб ЦСКА назначил на пост главного тренера Илью Воробьева, он занял место Сергея Федорова, тренировавшего команду три сезона.

Контракт с Федоровым истекает 30 апреля, руководство ЦСКА приняло решение не продлевать контракт и на роль главного тренера назначил Воробьева.

«Бесценный опыт Ильи Воробьева позволит ЦСКА продолжить славные победные традиции армейского клуба», — говорится в телеграм-канале ЦСКА.

Последним клубом КХЛ, который тренировал Воробьев, был магнитогорский «Металлург». Вместе с Воробьевым «Металлург» один раз завоевал Кубок Гагарина в сезоне 2015/16.

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