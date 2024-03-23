Матч «Автомобилист»-СКА состоится 23 марта

Четвертый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» – СКА пройдет в запланированную дату в Екатеринбурге, не смотря на общую отмену массовых мероприятий в России из-за террора в «Крокус Сити Холле».

Встреча «Автомобилиста» и СКА пройдет в субботу, 23 марта, в 14.30 по московскому времени. Матч начнется с минуты молчания.

«На матче будут приняты усиленные меры безопасности. Все развлекательные активности на матче отменены», — сообщается в телеграм-канале ХК СКА.

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Другой матч, запланированный на субботу — «Спартак» – «Металлург», не состоится. Дата его переноса будет объявлена позднее. Также игра между «Авангардом» и «Локомотивам» будет перенесена с воскресенья, 24 марта, на другую дату.

В четвертьфинале серию завершили только команды «Трактор» и «Динамо М», а полуфинал прошла челябинская команда со счетом 4:0 в серии.