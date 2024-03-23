Развлекательные и массовые мероприятия в Москве отменили

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в эти выходные, 23 и 24 марта, будут отменены все спортивные, культурные и массовые мероприятия в связи с терактом в «Крокус Сити-Холле».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити холл» ворвались вооруженные люди и начали расстреливать людей. После начался пожар. По данным ЦОС ФСБ, по предварительным данным, погибли 40 человек, более сотни ранены.

Помимо того, что в Москве отменили в ближайшие выходные массовые мероприятия, федеральные каналы меняют сетку вещания, отменяя развлекательные программы.

В столице и Санкт Петербурге эвакуируют людей из концертных залов и заведений, где находится большое число людей.