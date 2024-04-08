Обвиняемые в теракте в «Крокусе» раскрыли имя координатора

Обвиняемые в нападении на «Крокус Сити Холл» рассказали, что следовали инструкциям мужчины по имени Сайфулло.

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. Там один миллион рублей дадут», — сказал Саидакрами Рачабализода в ходе допроса, который показал «Первый канал».

По словам Мухаммадсобира Файзова, Сайфулло пообещал, что их должны были ожидать люди, которые помогут перейти границу. Нападавшие на «Крокус» должны были за четыре километра до границы сжечь автомобиль и далее идти пешком, следует из допроса.

Российские спецслужбы выяснили, что готовилось два коридора перехода через границу — на украинской стороне вели разминирование близ приграничных поселков Чуйковка и Сопычь в Сумской области.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел около двух недель назад, вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись

По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.