ФСБ нашла связь военной разведки Украины с терактом в Крокусе

Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус сити холле», заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — приводит ТАСС слова Бортникова, сказанные им в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Директор ФСБ заверил, что «все обстоятельства преступления будут установлены и каждый причастный к нему не избежит наказания».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

По последним данным, по делу о теракте задержаны более 20 человек. В их числе непосредственные исполнители нападения — четверо мигрантов из Таджикистана.