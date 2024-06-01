НАВЕРХ
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Подсчитано количество потерпевших по делу «Крокуса»

Источник:
Sibnet.ru
206 0

Потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны более 1700 человек, следует из постановления Басманного районного суда Москвы.

Обвиняемыми по делу проходят 20 человек, из них 18 заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Они были неоднократно допрошены по обстоятельствам инкриминируемого преступления, говорится в постановлении.

После теракта 22 марта, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК «в отношении неустановленных лиц». Его фигурантами являются два сотрудника концертного зала — им предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде.

Претензии следствия к фигурантам главным образом сводятся к тому, что пожарные выходы в концертном зале были закрыты, из-за чего многие зрители не смогли покинуть горящее здание, в результате около 80 человек сгорели или задохнулись от угарного газа.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550. Предполагаемых исполнителей задержали на следующий день — это уроженцы Таджикистана.

Тема: Теракт в «Крокус Сити Холле»
ФСБ нашла связь военной разведки Украины с терактом в Крокусе
Экстрасенс увидела теракт в «Крокусе»
Генпрокурор заявил об украинском следе в деле о «Крокусе»
Вероятный пособник террористов в «Крокусе» сбежал от ФСБ
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о возможной отставке главы Алтайского края
МИД предупредил о сокрушительном ответе России на нападение
Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России
Главком ВСУ утвердил прием французских военных на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин сделал серьезное предупреждение Западу
Российская армия разбомбила энергетические объекты Украины
МВД посоветовало россиянам проверить загранпаспорта
Государство получит право использовать голоса умерших россиян
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

-CIIAPTAK-

Светлая память тебе Настя,не забуду тебя как и Жанну!

userkc

880 километров квадратных это квадрат 30 на 30 километров

matsko25

И Налоги в 22%... Люди новая Нефть!

Asd10

Ну ка, ну ка поподробнее о начале СВО? Очень интересно, что у тебя в кастрюле отложилось?