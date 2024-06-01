Подсчитано количество потерпевших по делу «Крокуса»

Потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны более 1700 человек, следует из постановления Басманного районного суда Москвы.

Обвиняемыми по делу проходят 20 человек, из них 18 заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Они были неоднократно допрошены по обстоятельствам инкриминируемого преступления, говорится в постановлении.

После теракта 22 марта, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК «в отношении неустановленных лиц». Его фигурантами являются два сотрудника концертного зала — им предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде.

Претензии следствия к фигурантам главным образом сводятся к тому, что пожарные выходы в концертном зале были закрыты, из-за чего многие зрители не смогли покинуть горящее здание, в результате около 80 человек сгорели или задохнулись от угарного газа.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550. Предполагаемых исполнителей задержали на следующий день — это уроженцы Таджикистана.