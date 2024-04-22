Экстрасенс увидела теракт в «Крокусе»

Участница «Новой битвы экстрасенсов», шаманка Тамара Халы увидела теракт в «Крокус Сити Холле» глазами участницы событий.

Экстрасенсы «Битвы» в пятом выпуске должны были найти из шести женщин ту, которой удалось спастись после пыток маньяка. Среди участниц была героиня, пережившая теракт в «Крокусе». Халы увидела именно ее историю и пересказала, что та чувствовала.

«Страшно очень, сердце колотится… Я вижу очень много людей. Какая-то паника. Давка что ли. Жажда мучает», — почувствовала шаманка.

Героиня, чей страх почувствовала шаманка, оказалась одной из гостей на концерте «Пикника» в «Крокус Сити Холле» в день теракта 22 марта.

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«Была давка, было очень страшно, было очень много мертвых людей, убитых», — со слезами на глазах рассказала женщина.

Она рассказала, что во время захвата «Крокуса» террористами находилась на балконе зрительного зала. Когда началась стрельба, женщина сначала подумала, что это проверяют оборудование, а затем, поняв суть происходящего, спряталась за кресло.

Выбраться женщина смогла через первый этаж, ей пришлось пройти через убитых людей и по технической лестнице пройти на парковку.

«Почувствовала свежий воздух, когда в ангаре была. И там поняла, что уже улица рядом. Там дверь была открыта. Когда вышла на улицу, хотелось убежать подальше от этого места. По МКАДу бежала, все люди без одежды, но холодно вообще не было. Было очень страшно», — вспомнила события того дня героиня «Битвы».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Террористы сначала расстреливали людей. А потом подожгли концертный зал и сбежали, но уже на следующий день всех подозреваемых задержали. В результате теракта погибло 145 человек.