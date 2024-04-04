Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба единству России, заявил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что других целей «не просматривается».

«Судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается», — сказал Путин.

Президент отметил, что важнейшим условием общего успеха России является единство российского многонационального общества. «Это главное, базовое условие нашего успеха», — добавил он.

Группа вооруженных людей устроила стрельбу в концертном комплексе перед началом концерта группы «Пикник». Погибли 144 человека, еще 551 пострадал, включая 15 детей.