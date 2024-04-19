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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Генпрокурор заявил об украинском следе в деле о «Крокусе»

Источник:
ТАСС
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Украинский след очевиден в деле о террористическом акте в «Крокус сити холле», заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов во ходе визита в Венесуэлу.

«Безусловно, мы предпринимаем все усилия для установления всех организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей этого террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — приводит пресс-служба генпрокуратуры заявление Краснова.

Он также выразил глубокую признательность президенту страны Николасу Мадуро, который одним из первых осудил теракт и выразил соболезнования. Краснов призвал действовать сообща в борьбе с международным терроризмом и отметил, что не все государства эти принципы разделяют.

«Для США и ряда государств Европы становится нормой его избирательное применение, замена концепцией «миропорядка, основанного на правилах», которые, судя по всему, только им понятны и могут изменяться в любой момент в угоду своим интересам», — сказал Краснов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

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