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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Вероятный пособник террористов в «Крокусе» сбежал от ФСБ

Источник:
Sibnet.ru
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Подозреваемый в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» сбежал от сотрудников ФСБ в подмосковном Чехове. На территории городского округа введен план «Сирена», по тревоге подняты сотрудники МВД и Росгвардии.

Мужчина пытался скрыться от силовиков на автомобиле Chevrolet Orlando серебристого цвета. Проезжая автомойку, мужчина резко сдал назад и выпрыгнул из машины. После этого автомобиль подозреваемого съехал в кювет, а он сам скрылся в лесу, пишет Baza.

Потенциальный террорист может быть вооружен. Известно, что ему 47 лет, он житель подмосковного Королева. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что мужчина занимался ремонтом машин, а некоторое время назад сообщил бывшей жене, что уезжает в Польшу по работе.

Глава Чехова Михаил Собакин в своем телеграм-канале подтвердил розыск подозреваемого. «Появилась информация о том, что на территории Чехова укрывается пособник террористов. Прошу всех сохранять спокойствие! Работают органы МВД и ФСБ», — написал он.

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Asd10

Украине нужны кружевные трусики и ЕС. Или ты забыл?

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Asd10

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