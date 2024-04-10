Вероятный пособник террористов в «Крокусе» сбежал от ФСБ

Подозреваемый в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» сбежал от сотрудников ФСБ в подмосковном Чехове. На территории городского округа введен план «Сирена», по тревоге подняты сотрудники МВД и Росгвардии.

Мужчина пытался скрыться от силовиков на автомобиле Chevrolet Orlando серебристого цвета. Проезжая автомойку, мужчина резко сдал назад и выпрыгнул из машины. После этого автомобиль подозреваемого съехал в кювет, а он сам скрылся в лесу, пишет Baza.

Потенциальный террорист может быть вооружен. Известно, что ему 47 лет, он житель подмосковного Королева. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что мужчина занимался ремонтом машин, а некоторое время назад сообщил бывшей жене, что уезжает в Польшу по работе.

Глава Чехова Михаил Собакин в своем телеграм-канале подтвердил розыск подозреваемого. «Появилась информация о том, что на территории Чехова укрывается пособник террористов. Прошу всех сохранять спокойствие! Работают органы МВД и ФСБ», — написал он.