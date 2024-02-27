Определились все пары плей-офф КХЛ сезона 2023/2024

Фото: © телеграм-канал ХК «Авангард»
Финальный игровой день не внес серьезных изменений в положение команд в турнирной таблица.
По итогам регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона 2023/2024 определились все пары плей-офф КХЛ:
Запад
«Динамо» Москва (1) – «Динамо» Минск (8)
СКА (2) – «Торпедо» (7)
«Локомотив» (3) – ЦСКА (6)
«Спартак» (4) – «Северсталь» (5)
Восток
«Металлург» (1) – «Амур» (8)
«Авангард» (2) – «Лада» (7)
«Салават Юлаев» (3) – «Трактор» (6)
«Ак Барс» (4) – «Автомобилист» (5)
Матчи плей-офф стартуют с 29 февраля. В этом сезоне плей-офф после первого тура пройдет по перекрестной схеме: команды Запада будут играть в командами Востока с 1/4 финала.