Определились все пары плей-офф КХЛ сезона 2023/2024

Финальный игровой день не внес серьезных изменений в положение команд в турнирной таблица.

По итогам регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона 2023/2024 определились все пары плей-офф КХЛ:

Запад

«Динамо» Москва (1) – «Динамо» Минск (8)

СКА (2) – «Торпедо» (7)

«Локомотив» (3) – ЦСКА (6)

«Спартак» (4) – «Северсталь» (5)

Восток

«Металлург» (1) – «Амур» (8)

«Авангард» (2) – «Лада» (7)

«Салават Юлаев» (3) – «Трактор» (6)

«Ак Барс» (4) – «Автомобилист» (5)

Матчи плей-офф стартуют с 29 февраля. В этом сезоне плей-офф после первого тура пройдет по перекрестной схеме: команды Запада будут играть в командами Востока с 1/4 финала.